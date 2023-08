Når internettvalgstyret består av Åpen Folkekirke og deres sympatisører, kan vi da være trygge på at de ikke kjenner internettvalget ugyldig, hvis det skulle vise seg at Bønnelista og Frimodig kirke fikk flest stemmer?

Kirkerådet ledet av Åpen Folkekirke (ÅF) har valgt ut hvem som skal sitte i internettvalgstyret. Styret har mulighet til å avlyse internettvalget, hvis det skulle være nødvendig. Bønnelista og Frimodig kirke har klaget til Kirkerådet på at de bare har oppnevnt sine egne med unntak av en fra Nominasjonslisten, som til vanlig er svært lojale overfor ÅF, i internettvalgstyret. Kirkerådet tok ikke klagen til følge, utover at Bønnelista fikk en varaplass i utvalget. Denne varaen er ikke innkalt til opptellingen 11. september.

Internettvalgstyret har i sitt mandat at de kan avlyse internettvalget, hvis de vurderer at det er noe galt med valget. Det er betenkelig at de to gruppene som står lengst fra ÅF, ikke er tilstede når de digitale valgurnene blir åpnet på valgdagen. Det er også betenkelig at de som har stemt digitalt heller ikke har mulighet til å stemme på valgdagen, hvis det skulle gå noe galt med internettvalget.

Leder for digitalvalgstyret 1. kandidat på Åpen Folkekirkes liste i Nidaros, Gunnar Winther, var den første som var ute på Facebook for å henge ut Bønnelista da vi hadde blitt registrert. Vi har aldri fått noen unnskyldning for dette, snarere det motsatt da jeg for noen år siden tok dette opp direkte med ham. Dette gir ikke akkurat tillit til internettvalgstyrets leder. Med tanke på alle ufine triks som gjennom årene har blitt brukt overfor de konservative for å «vinne» eller få sin vilje igjennom, så vil det ikke være noen overraskelse for oss at internettvalget kjennes ugyldig, hvis en skulle være så uheldig at det gir en overvekt av stemmer til Frimodig kirke og Bønnelista. Det vil bare føye seg inn i rekken av alle ting som stadig blir gjort for at en skal klare å få sine egne i posisjon og for å holde på posisjonene.

Her er noen eksempler:

Kirkemøtet 2020: Sak 5/20 Revisjon av Konfirmanttidens gudstjenester. Bønnelista ved undertegnede fremmet forslag om å beholde to bibelvers i forbønn for den enkelte konfirmant og en liten endring i et helt annet ledd i gudstjenesteliturgien. Tross klager fra oss, satte dirigentbordet ledet av ÅF, disse to forslagene opp til avstemming sammen. Slik at en var sikker på at de ble nedstemt. Kirkerådets leder reagerte på dette og dirigentbordet ba om unnskyldning for sin oppførsel. Hvorpå vi ba om at saken ble tatt opp til ny votering der våre forslag ble delt slik vi ønsket, og som var rimelig siden det gjaldt to forskjellige ledd i gudstjenesten. Dirigentbordet ventet 2-3 dager og tok saken først opp siste dag på Kirkemøtet (KM). Dvs. de tok ikke saken opp igjen, men ba Kirkemøtet stemme over om vi skulle ta saken opp igjen. Kirkemøtet skulle altså stemme over om vi hadde demokratisk rett til å fremme våre forslag slik vi ønsket. Siden det er liberalt flertall i Kirkemøtet og det var siste dagen, da alle ville hjem, fikk vi ikke lov til å fremme våre forslag slik vi ønsket! Det var tydelig stor prestisje i denne saken, siden også Preses (valgt av ÅF) kom og ba meg trekke saken. En ønsket tydeligvis å få ut bibelversene av liturgien. For øvrig har ingen av de fremlagte liturgier i denne perioden fått noen endring fra KM, da sakene må tilbake til bispemøtet ved «for store endringer» og saken vil da bli utsatt et år. Dette anser Bønnelista som svært uheldig. Hvorfor har man ikke tid til å vente, hvis det er nødvendig, for å få en bedre liturgi? I tidligere perioder vurderte bispemøtet slike saker i lunsjen. Vi har forståelse for at dette oppleves som stress for biskopene, men nåværende praksis umyndiggjør Kirkemøtet.

Kirkemøtet 2022: I forbindelse med en av sakene uttrykte jeg min bekymring om at kirken anbefaler og velsigner homofilt samliv på tross av at kirkens trosgrunnlag sier at det er synd. Og at kirkens trosgrunnlag sier at det av den grunn leder til fortapelse. Dette førte til at en av KMs deltakere gikk på rommet og gråt. Under middagen, kort tid etter ble jeg tatt til side under alles påsyn av kirkerådets leder og ble irettesatt, altså fordi noen gråt på rommet. Det er selvfølgelig leit, i første omgang, men det gir samtidig en mulighet til å vurdere om en er på den rette veien eller ikke. Bønnelista ønsker å følge kirkens formål om å «vekke» til kristen tro. (§12 i Kirkeordningen. Bispedømmerådets oppgave er også å vekke og nære den kristne tro i soknene) Kirken og dermed også Bønnelistas kall er å gjenta vårt trosgrunnlag, som er Bibelens ord, slik færrest mulig går fortapt, slik det står i Den lille Bibel: Johannes 3,16.

Kirkemøtet 2023: På KM 2023 uttrykte hoved dirigenten sin indignasjon etter et møte overfor to kandidater fra Bønnelista, fordi vi stemte mot sakene til slutt. Og forklarte hvorfor vi ikke burde gjøre det. Det ble fremstilt som uansvarlig å stemme mot de sakene vi mener ikke er til gavn for kirken. Vårt spørsmål tilbake blir hvorfor vi skal stemme over sakene, hvis en ikke har mulighet til å stemme mot? Under KM 2023 fikk vi stadige opplysninger fra dirigentbordet om at forskjellige saker må utsettes til neste år, fordi den må behandles enten i bispemøtet eller saken ikke er tilstrekkelig utredet. Dette fungere som effektiv stopper for fornuftige vedtak. Så hvorfor har vi det travelt?

Stadige beskjeder er at ingen har lov til å ta fra andre troen, underforstått at vi ikke har lov til å si noe som kan få noen til å tvile på hva de tror på. Mao. må ingen sitere kirkens trosgrunnlag i tilfelle noen skulle føle seg støtt. Hva er kirkens oppgave? Som nevnt over er det å forkynne Guds ord, altså gjenta det kirkens trosgrunnlag, Bibelen, sier! Hvis noen i møte med Bibelens ord opplever at deres tro rokkes, så bør man isteden se det som en mulighet til omvendelse og evig liv, om en altså har kommet på avveier.

Strategien med litt feil i mange saker

Kirkerådet har en tendens til å putte bare litt vranglære inn i mange saker, slik at det nesten ikke merkes, og slik at de fleste stemmer for saken, enda den inneholder ting som er galt i forhold til trosgrunnlaget vårt. Vedtar KM slike saker lenge nok, går det helt galt. Resultatet er noe vi forhåpentligvis ser klart nå.

Kirkemøtet 2012: På dette Kirkemøtet var den liberale strategien å spørre en ansett konservativ om å anbefale en liberal fra eget bispedømmeråd som en god kandidat til Kirkerådet. O C Kvarme (daværende biskop) som er en jovial mann, anbefalte da den liberale foregangsmannen Knut Lundby fra Oslo bispedømme. Også andre konservative ble spurt om dette, men synes det virket kunstig å anbefale noen en var uenig med teologisk.

Kirkemøtet 2014: Den liberale strategien på dette Kirkemøtet var å holde de konservative fra hverandre. Det var på dette Kirkemøtet det ble vedtatt at vigsel av likekjønnede par ikke er kirkesplittende vranglære, mot 2 stemmer (Sak KM 14/14). Alle som var ansett som konservative fikk hver sin liberale følgesvenn gjennom hele møte, i pauser og under måltider. De som var på vippen fikk flere «venner» som var om dem og snakket med dem for å overbevise om at vigsel av likekjønnede par ikke var kirkesplittende vranglære. Dette var forståelig nok svært ubehagelig for mange.

Ellers er personangrep i bispedømmerådene, latterliggjøring og utfrysning av det sosiale felleskapet heller ikke ukjente metoder.

Er det mulig å bli biskop i Den norske kirke uten å være enig med Åpen folkekirke?

Svaret på dette spørsmålet er nei. Det er ikke mulig å bli biskop i Den norske kirke uten å være enig med Åpen folkekirke. Det er nå bare 3 av 12 biskoper som ÅF ikke har ansatt. Så uansett hvem menighetene i et bispedømme ønsker, velger Kirkerådet (ledet av ÅF) sine egne til biskoper. Her kommer en oversikt:

I Stavanger har Helge Gard 2 ganger fått flest stemmer av menighetene som ønsket biskop, likevel ansatte Kirkerådet først Ivar Braut og så nåværende biskop Anne Lise Ådnøy. Før dette overkjørte departementet menighetene i Stavanger ved å ansette Erling Pettersen, som biskop i Stavanger bispedømme istedenfor Kjetil Aano som menighetene og de ansatte ønsket.

Bjørgvin har akkurat fått ny biskop. Kjersti Gautestad Norheim fikk flest stemmer, mens Ragnhild Gjepsen ble ansatt.

I Tunsberg ble Jan Otto Myrseth ansatt i 2018, selv om domprost Kjetil Haga fikk flest stemmer.

For å ansette ny preses etter Helga Haugland Byfuglien ble det vedtatt en endring i valgreglene, slik at det var mulig å velge nåværende preses Olav Fykse Tveit. Før dette var det bare en av de sittende biskopene som kunne velges til preses for bispemøtet.

I de øvrige bispedømmene har de liberale kandidatene vært foretrukket, så da er de også blitt valgt av Kirkerådet.

Konklusjon:

Hvorfor velger Kirkerådet, selv etter klage, å ikke ha med representanter fra de to konservative listene som stiller til valg i internettvalgstyret? Hva er grunnen til at vi ikke kan være med? Hvorfor er det så viktig at det er bare 5 som skal påse at forhåndsvalget på internett går rett for seg. Et valg som tidligere har blitt kontrollert av mange tusen mennesker? (Alle landets menighetsråd og valgrådene i bispedømmene) Kan det være at de igjen vil benytte seg av at de er i overtall for å vinne?

Skrevet av

Jo Hedberg

leder, Bønnelista