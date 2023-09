Av Sigurd Grindheim, professor i KRLE ved Høgskulen på Vestlandet og Bønnelistas førstekandidat i Bjørgvin

I kirken søker vi tilflukt i livets dypeste kriser og feirer livets største gleder. Dit går vi med vår tyngste sorg og vår søteste fryd.

At kirken har så stor betydning skyldes at den gir oss del i noe som er mye større enn oss selv. Nå som vi forbereder feiringen av 1000-årsjubileet for kristningen av Norge, blir vi minnet på nettopp dette.

Kirkens styrke ligger i at den er et speil av evigheten. Den har noe å gi som aldri forandres. Kirkens budskap er alltid det samme for den forkynner et evigvarende evangelium om Guds uforanderlige kjærlighet. Den fastholder uten blygsel at “Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid” (Hebreerbrevet 13,8).

Når kirken taper evigheten av syne, mister den også sin relevans. Det er det som skjer når det kreves at kirken må forandre seg i takt med tiden. “Vi lever tross alt i 2023”, blir det sagt. Man reflekterer tydeligvis ikke over at slike forandringer vil være avleggs så snart vi kommer til 2024.

Man overser også at kirkens budskap aldri går ut på dato. I stedet har det en datostempling som lyder “til evig tid”. Det som gjør kirken til kirke, er at den viser en kurs som aldri forandres.

Nå går utviklingen i Den norske kirke imidlertid i en annen retning. Den er i ferd med å bli en værhane som bare peker dit vinden blåser.

I de siste uttalelsene som kommer fra kirken ser vi færre og færre henvisninger til Bibelen og flere og flere henvisninger til menneskerettighetene og FNs bærekraftsmål. Når kirken opptrer slik, blir den bare et talerør for trendene i tiden i stedet for å være et organ for Guds evige ord.

Kirken har ingenting å hente på å gi uttrykk for folkemeningen eller det som til enhver tid er populært i mediene. Det kan den trygt overlate til ideelle organisasjoner og politiske partier. De er mye flinkere til å ri popularitetsbølgen. Når kirken prøver på det samme, blir det helst et spørsmål om den viser seg å være 10 eller 100 år bak utviklingen.

Kirkens relevans kommer av at den har sine antenner vendt i en helt annen retning, nemlig mot ham som “er igår og idag den samme, ja til evig tid”. Hans budskap er evig aktuelt.

Mister kirken dette orienteringspunktet, vil det gå med Den norske kirke som det har gått med utallige kirkebygninger omkring i Europa. Det er ikke lenger noen kirke som samles der, men bygningene er tatt i bruk som kunstgallerier, restauranter og nattklubber. Skjønnheten og historien henger fortsatt i veggene, men kraften og livet er borte.

Det er noe lignende som skjer når kirken ikke lenger har Bibelen som avgjørende norm for sin virksomhet. Da tappes den for sitt egentlige innhold, og vi sitter igjen med et offentlig velferdstilbud. Kirkebygningen blir redusert til et festlokale som bare er et tomt skall av hva den var ment til å være.

Kirkevalget 11. september handler om hva slags kirke vi skal ha framover. Hvis du vil ha en kirke som styrer etter Bibelens evige verdier, anbefaler jeg deg å stemme på Bønnelista.